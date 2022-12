Andy Rivera se cansó y respondió a internauta que se refirió a Lina Tejeiro

Andrés Felipe Rivera Galeano, más conocido como Andy Rivera, es uno de los artistas de música urbana más reconocidos en el país y quien siempre es bastante activo por medio de sus redes sociales en las que comparte sus sentimientos y momentos que vive en el día a día con sus seguidores, su papá Jhonny Rivera o su pequeña hija.

Aunque hace algún tiempo el cantante confirmó el fin de su relación con la actriz Lina Tejeiro, los internautas los siguen relacionando ya sea de manera directa o indirecta, tema que al parecer ya cansó a Andy.

Por ese motivo el intérprete de ‘Te Pintaron Pajaritos’ decidió hablar sin pelos en la lengua y poner en su sitio a un seguidor quien comentó una publicación haciendo referencia a la actriz llanera.

En un principio Andy escribió en su cuenta personal de Twitter el pasado lunes 12 de diciembre: "Ama a las personas por lo que son, no por lo que tú desearías que llegaran a ser".

Ante este posteo una persona le respondió: "Ahh y por qué dejó de amar a la toxicidad de la Tejeiro?".

Este comentario no le cayó muy bien a Andy Rivera y le dijo: "De verdad que ya cansan".

Con esas palabras quedaría claro que el cantante ya no quiere que le mencionen a su exnovia Lina Tejeiro y quiere cerrar ese capítulo en su vida.

La publicación que fue rescatada por la cuenta de Famososhastalaz se viralizó rápidamente y allí varias personas opinaron lo mismo que Andy haciendo referencia a que ese tema debe quedar en el pasado.

"La gente es demasiado, demoran más en superar las cosas que las personas... Creo que hasta los romances de las novelas no los superan... Se nota que no tienen nada de provecho en que invertir su tiempo 🤯", "Qué fastidio esa gente. A quien le gustaría que a toda hora le estén recordando un ex. Parece que los que no superan esa relación son los criticones 😂😂", "uy si pobre Andy todo lo que hace lo relacionan con esa vieja, ya déjenlo vivir en paz".

