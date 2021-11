Anuel AA apareció en un show en vivo de Karol G. ¿Hubo beso?

Karol G se encuentra realizando diferentes conciertos con su tour 'Bichota' y está haciendo feliz a sus seguidores brindándoles un show inolvidable.

La paisa estaba realizando un concierto en el Coliseo de San Juan en Puerto Rico y recibió una gran sorpresa en el escenario. Su ex novio Anuel AA apareció en tarima y ella no lo podía creer.

Al principio Karol G se notó un poco extraña al notar la presencia de Anuel allí, pero después de unos minutos se dejó llevar por el momento en el que cantaron y bailaron juntos, haciendo una noche inolvidable para ellos y sus fans.

Karol G aprovechó el momento para darle unas palabras a su ex agradeciéndole por todo lo que le brindó “Él y yo juntos aprendimos un montón, crecimos un montón, pasaron muchas cosas, por cosas de la vida ya no. Nunca habíamos podido hablar, pero lo he dicho muchas veces en mis canciones: gracias por todo. Te amo”.

Mientras Karol G daba algunas palabras, el público les comenzó a pedir que se besaran pero la colombiana hizo la señal de no con su dedo y siguió hablando.

Al final ambos se dieron un tierno abrazo y los asistentes se emocionaron mucho con ese momento. ¿Habrá reconciliación?.