Anuel censura a Karol G en su último video musical

Desde su ruptura con la cantante colombiana Karol G, el exponente de reguetón Emmanuel Gazmey, más conocido como Anuel AA, encabeza un sin número de titulares, de diferentes medios de comunicación que le han seguido la huella; pues desde entonces sus decisiones han sido bastante polémicas, ya que no se sabe si lo que hace se debe a que aún está 'entusado' por la paisa y no quiere demostrarlo, o por el contrario ya está decidido a borrarla de su historia definitivamente.

Lo cierto, es que desde que Anuel hizo publica su relación con Yailin, no sólo ha sido señalado y cuestionado, sino también criticado por sus apresuradas y extrañas acciones. Pues luego de pregonarle amor eterno a Karol G, llegándole a proponer matrimonio y hasta tatuársela en la espalda; le propuso matrimonio a Yailin con un anillo del mismo modelo que le regaló a Karol. Y ahora, hasta la censuró en uno de sus lanzamientos musicales más recientes.

Se trata de 'McGregor' la última canción en la que hacia referencia a Karol G en un par de veces. La primera decía “que ya yo no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado” y la otra "las de cien son azules como el pelo de Karolina”.

Pues resulta que en el video el cual fue publicado hace 10 días, se presenta un silencio cuando se nombra la cantante. ¿Por qué? El motivo exacto no se sabe, sin embargo se rumora que pudo haber sido por respeto a Yailin, o por evitar un lío legal con la cantante paisa. Lo cierto es que el cantante boricua pudo omitirlo en el video, pero no en las canciones que ya están subidas hace un tiempo en las diferentes plataformas digitales.

