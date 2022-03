Anuel es tema superado: Karol G ya tendría un nuevo amor

No cabe duda que Karol G empezó el 2022 con pie derecho. La cantante no solamente luce espectacular sino que también el destino ha empezado a jugar a su favor haciéndola merecedora de diferentes premios, posicionando sus canciones y regalándole millones de reproducciones en las plataformas digitales y, por supuesto, poniéndola en una gira exitosa que en cuestión de días llegan a 'sold out'.

La bichota tiene salud, dinero y ¿amor?, ¿qué fue del amor?. Bueno pues para responder a este cuestionamiento, es necesario recordar que desde su ruptura con el reguetonero puertorriqueño Anuel, a la cantante se le ha relacionado con el futbolista James Rodriguez, quien aprovechó un día de transmisión en vivo en su cuenta de Twich para desmentir la serie de rumores que lo acorralaban y dejar claro que con Karol G no hay nada más allá de una amistad.

La noticia desinfló a más de un seguidor, pues desde que la relación con Anuel llegó a su final, muchos desean y han expresado a través de las redes sociales que Karol merece un gran hombre, el cual la cuide, la apoye y esté dispuesto a escribir junto a ella una linda historia de amor.

Sin embargo pocos días han pasado desde que se empezó a especular que la espera de la bichota por su próncipe azul habría terminado, ya que desde entonces se han atado algunos cabos que la artista habría dejado sueltos, y apuntarían que está saliendo con un cantante de reguetón.

Se trata de Feid, también conocido en la industria como Ferxxo, con el cual la cantante lanzó un remix. No obstante, el rumor del posible amorío nace luego de que se ha visto a Karol usar ropa del cantante en la intimidad de su hogar.

Adicionalmente, vale la pena señalar que el cantante hace poco sacó al ruedo una canción que dice que obsequió unas gafas para lo recordaran, y 'casualmente' la bichota fue vista usando unos lentes de sol que llevan en el lente la palabra 'Ferxxo'. ¿Casualidad? Eso aún no lo sabemos, pero lo que sí, es que a los seguidores de la cantante paisa esto los emociono y les puso a volar la cabeza.

