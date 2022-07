Así fueron las últimas horas de vida de Darío Gómez

La muerte de Darío Gómez generó shock y tristeza no solo en familiares y seres queridos del artista, sino en miles de seguidores que aún no entienden cómo ocurrieron los hechos ya que hasta donde se sabía, el cantante no se encontraba con problemas de salud que pusieran en riesgo su vida.

Pues efectivamente el repentino fallecimiento del artista, al parecer, se dio sin que nadie sospechara que el martes 26 de julio sería su último día de vida; y así lo dio a conocer Olga Lucía Arcila, viuda de Darío, quien en diálogo con Noticias Caracol habría revelado detalles de las horas previas al deceso del cantante .

Pues en medio del cubrimiento que se realiza sobre la muerte de Darío Gómez, la periodista Catalina Botero de Noticias Caracol, aseguró que logró dialogar unos pocos minutos con la viuda del artista quien, fuera de cámaras, le dijo que Darío había tenido un día tranquilo con una rutina completamente normal y en la que el tema de salud no fue motivo de alerta.

“Logramos entablar una conversación con su esposa y nos contó que el día de ayer (martes 26 de julio) Darío Gómez se levantó feliz, realizó todas sus labores y reuniones que tenía programadas”, expresó la periodista.

Agregó que, según le contó la esposa de Darío Gómez, al caer la tarde, aproximadamente a las 6:40 p.m. se dirigió hacia su carro para salir de casa, pero fue allí donde su cuerpo sufrió el colapso que su esposa especificó como “síncope” el cual lo dejó inconsciente.

El cantante fue auxiliado por su esposa y otras personas que ayudaron a trasladarlo a la Clínica Las Américas donde finalmente, tras intentos de reanimación, los médicos declararon muerto a Darío Gómez a las 7:31 pm.

La viuda del cantante, Olga Lucía Arcila, también habló en Blu Radio y reveló que el cantante de música de despecho había pedido en vida que el día que muriera permitieran a sus fanáticos despedirlo, por lo que, cumpliendo su voluntad, la familia prepara un velorio de tres días en cámara ardiente para que sus seguidores puedan acercarse masivamente a despedirlo.

"Se va a hacer, con la bendición de Dios, lo que él pidió”, expresó la viuda de Darío, al tiempo que agregó que el cantante “tenía en sus sueños” ser despedido por su público.

“Dios quiera que se pueda cumplir. Él quería cámara ardiente, con unos detallitos más. Estamos tratando de organizar todo”, agregó Olga Lucía Arcila.

Viuda de Darío Gómez da detalles del sepelio del artista