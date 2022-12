Así respondió Carolina Cruz a quienes dicen "que ya se PASÓ su cuarto de hora"

La presentadora de Día a Día, Carolina Cruz, respondió a través de su cuenta de Twitter a los comentarios de algunas personas que afirman que "ya se pasó su cuarto de hora".

La presentadora

asegura que "hay personas que buscan apagar la luz de otros para brillar".

Te puede interesar: ¡Uy! El apretón de NALGA de Lincoln Palomeque a Carolina Cruz en un concierto

Publicidad

"Dicen de uno. ¿Retirarme de la TV? Lo hago el día que no quiera trabajar más y no me llamen para hacerlo. ¿Salir en todo? No es mi culpa que las marcas me quieran en todo, hay que brillar por cosas", escribió Carolina en un trino de Twitter.

También acalaró en un trino que lo suyo nunca fueron las pasarelas y que se reitró hace años

Publicidad

Publicidad



Varios seguidores aplaudieron sus palabras y aseguran que su carisma la ha llevado lejos.