Aura Cristina Geithner sale con presentador 30 años menor y seguidores dicen que "busca colágeno"

La famosa actriz y modelo colombiana Aura Cristina Geithner es una de las mujeres más deseadas en Colombia y, pese a que ya pasó los 50 años, su espectacular figura sigue robándose los suspiros de cientos de hombres.

La artista sabe que sus cualidades físicas hacen delirar a más de un seguidor que sueña con robarse el corazón de la talentosa actriz; sin embargo, les toca conformarse con el candente contenido que publica en sus redes sociales y en su cuenta de Onlyfans.

Publicidad

Hasta ahora, no se conocía mucho sobre la vida amorosa de la modelo, pero recientemente ella decidió abrir su corazón y contar que se encuentra saliendo con alguien, en medio de una situación a la no quiso darle un nombre exacto sobre relación u amor.

Publicidad

Según se reveló, el afortunado es Camilo Cuervo, presentador de televisión y también cantante quien es 30 años menor que la actriz.

El nombre del presentador comenzó a sonar con mayor fuerza hace unas semanas cuando la cantante realizaba una gira de medios y, en la visita al canal para el que Camilo trabaja, fue sorprendida con un apasionante beso por parte de él.

Publicidad

Fue en el programa Lo sé todo que Aura Cristina Geithner dio mayores detalles de esta unión de la que, asegura, es algo bonito y que disfruta al máximo.

Publicidad



“Todo comenzó como un juego y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. Hay muy buena química. Son de esas cosas que pasan y no las quieres dejar pasar”, expresó Geithner al contar cómo se dieron las cosas.

De Camilo Cuervo se supo que es menor que ella 30 años y que este 2022 cumplirá 25, mientras que ella llega a sus 55 primaveras.

Publicidad

Como era de esperarse, las reacciones a favor y en contra ya están rondando en redes, en las que aparecen comentarios cuestionando la actitud de la actriz a quien señalan de asaltacunas; pero por otro lado aparecen comentarios de admiradores que defienden la forma de ser de la artista y le desean que se disfrute al máximo su momento con Camilo.