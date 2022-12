Brad Pitt tiene novia: la bella modelo alemana Nicole Poturalski

Desde su mediática ruptura con la actriz y madre de sus seis hijos, Angelina Jolie, a Brad Pitt no se le había conocido ninguna relación sentimental, sin embargo, este jueves se ha desvelado que el actor podría estar saliendo con la modelo alemana Nicole Poturalski.



Brad Pitt, de 56 años, uno de los actores más demandados de Hollywood, ha aparecido en público con la modelo Nicole Poturalski, de 27 años, según varios medios locales.



Según este medio, Brad Pitt y la modelo volaron desde Los Ángeles en un jet privado hasta París, y desde allí se trasladaron al aeropuerto internacional de Le Castellet, al sur de Francia, donde fueron fotografiados juntos, antes de trasladarse al "Château Miraval", una mansión propiedad del actor en la Provenza francesa donde se casó con Angelina Jolie en 2014 y que ambos habian adquirido en 2011.

Este es el primer romance conocido del actor tras su separación, aunque también se le ha visto con actitud cariñosa con su compañera de profesión Alia Shawkat, 25 años más joven que él y protagonista de la serie "Arrested Development", en varias ocasiones.



El currículo amoroso de Brad Bitt comienza con Shalane McCall, con quien trabajó en la serie "Dallas" en los años ochenta, después mantuvo una relación con Christina Applegate, conocida por su papel en la serie "Matrimonio con hijos" ("Married with children"). Con la actriz Jill Schoelen llegó a estar prometido tres meses.



Durante el rodaje de "Thelma&Louise" (1991) mantuvo una relación de Geena Davis que duró muy poco. Después se le relacionó con la actriz británica Thandie Newton, con quien trabajó en "Entrevista con el vampiro" ("Interview with the vampire") (1994).



Pero su historial amoroso más mediático comienza con una de las protagonista de "Friends". Jennifer Aniston y Brad Pitt, tuvieron un flechazo, dejaron a sus respectivas parejas, Tate Donovan y Gwyneth Paltrow, y vivieron una larga historia de amor que terminó en boda en julio del año 2000.



Se consideraba una pareja idílica hasta que en 2005 el actor anunció su divorcio, tras conocer a Angelina Jolie durante el rodaje de "Sr. y Sra. Smith" ("Mr. and Mrs Smith")



Jolie y Brad se convirtieron en una pareja muy mediática, juntos formaron una gran familia que terminó con un sonado divorcio, anunciado en 2016, alegando "diferencias irreconciliables".

Estas son fotos de una cuenta de fans de la bella modelo:

