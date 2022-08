Britney Spears explota contra su exesposo, quien señala que sus hijos no quieren estar cerca de ella

Cuando no es una cosa es otra, pero todo parece indicar que la tranquilidad no quiere hacerse amiga de la cantante estadounidense Britney Spears, quien es también conocida en la industria musical como 'la princesita del pop', la cual desde hace mucho tiempo sabe muy poco lo que es vivir en un cuento de hadas, pues ha tenido que enfrentarse a un sin número de luchas que la han mantenido distante de ese tan deseado 'final feliz'.

Luego de haber logrado librarse de su padre, James Spears, quien según el documental de la plataforma Netflix 'Britney Vs Spears', por más de 13 años la privó de su libertad, manipulándola y obligándola a trabajar en extenuantes shows cuando la artista no se encontraba bien; ahora la artista tuvo que poner la cara ante las declaraciones del padre de sus hijos Kevin Ferdeline, quien señala que los adolescentes no quieren estar cerca de ella.

Así lo expreso el exesposo de la cantante durante una entrevista en la que aseguró que sus hijos Sean Preston y Jayden James Federline, no quieren estar cerca a su madre por las publicaciones que ella ha realizado en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece posando en bikini, con poca ropa y en ocasiones hasta desnuda.

Ante dichas declaraciones 'Brit' se manifestó a través de sus redes sociales y calificó las palabras de su expareja como "hirientes".

“Me entristece escuchar que mi exesposo ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, educar a varones adolescentes nunca es sencillo para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se base en mi Instagram. Fue mucho antes. Les di todo. Sólo una palabra: hiriente”. anotó.

Horas después la cantante volvió a realizar otra publicación en la que dijo:

“Un recordatorio de que el trauma y los insultos que acarrean la fama y este negocio no sólo me afectan a mí sino también a mis hijos. Sólo soy humana y he hecho mi mejor esfuerzo. Sinceramente quisiera compartir mi opinión. Desearía que la familia Federline viera el video del enorme trasero. Otros artistas han hecho cosas mucho peores cuando sus hijos eran extremadamente jóvenes”.