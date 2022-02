Carla Giraldo perdió la visión por un ojo tras accidente en su cornea

La actriz y modelo Carla Giraldo llamó la atención de sus seguidores luego de que llevara varios días publicando imágenes en las que aparece tapándose uno de sus ojos.

Sobre esto, varios internautas pensaron que se trataba de alguna campaña promovida por la artista; sin embargo, fue la propia Giraldo quien aclaró las dudas y contó que todo se trata de un método de protección hacia este órgano ya que se encuentra afectado.

Publicidad

Fue a través de un video en vivo que Carla Giraldo compartió con sus cientos de seguidores lo ocurrido y que en el momento la tiene atravesando por un momento delicado en su salud.

Publicidad

Según contó, tuvo un accidente que afectó su córnea ya que se la rayó. Aunque el hecho, al parecer, no genera gravedad la actriz se encuentra en medio de la recuperación que en el momento la tiene con la visión afectada en el 99% de ese ojo.

Expresó que no ha querido hacer mucho escándalo con el tema y que, por fortuna, parece ser una molestia temporal y que con ayuda de tratamiento volvería a recuperar la visión.

Publicidad

“No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo dolorido porque se me rayó el 99% de la córnea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, dijo la empresaria.

Sin embargo, pese al parte de tranquilidad que dio Carla Giraldo, sus seguidores no dejan de expresar preocupación al decir que las lesiones en los ojos son delicadas y que debe cuidarse al máximo para que la pérdida de visión sea solo temporal.

Publicidad

Por lo pronto la empresaria, quien abrió hace un tiempo un local llamado 'El Industrial Coffee Shop', se encuentra alejada de las cámaras y la televisión y dedicada a su recuperación par que no haya secuelas del delicado accidente que tiene con problemas su visión.