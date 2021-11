Carmelita Salinas sigue hospitalizada en estado de coma

La actriz Carmelita Salinas sigue hospitalizada en la clínica StarMédica de la colonia Roma, en la Ciudad de México desde el pasado miércoles.

Su sobrino Gustavo Briones informó a los medios de comunicación que su estado de salud es igual al día que ingresó. “Tenemos el mismo informe. El doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación exactamente igual que en la mañana, no le han metido medicamentos más que un medicamento para el dolor, más allá no”, dijo.

Tanto los familiares de Carmelita como los amigos del mundo de la farándula han estado muy atentos a los partes médicos esperando buenas noticias de una recuperación. El sobrino de la actriz informó que “Está toda la familia reunida, es muy querida. Todo el mundo me ha hablado, acabo de colgar con Ana de la Reguera, me dijo que si podía venir, no hay forma de que nadie pueda entrar mas que su nieta y yo, somos los únicos que podemos verla, porque estamos como responsables”.

Recordemos que la famosa 'Corcholata' estando en su casa tuvo un derrame cerebral en la parte del tallo. Se ha hablado de que un segundo médico externo al hospital, visite a la actriz y emita algún diagnostico, se trata de un doctor militar especialista en actividad cerebro vascular.

Gustavo, el asistente personal de la artista contó que ella se sentía muy cansada de tanto trabajo ya que actualmente está en la grabación de la novela 'Mi fortuna es amarte', además de una serie “Muy bien, cansada por el estrés del trabajo, ya saben que ella siempre ha trabajado mucho y nos tumba hasta a muchos de nosotros trabajando, la vedad, ella ama su trabajo”.

Gustavo Briones contó al Grupo Fórmula que los hechos fueron repentinos: "Ayer (miércoles) en la tarde estuvimos grabando una serie que hace ella, terminando la serie fuimos a descansar. Vio su novela y después le dije que me retiraba mi casa, eran como las 21:00 h y ahí la dejé. Las muchachas dijeron que ella estaba en la recámara, subieron a verla y la encontraron desvanecida. La trajimos de inmediato al hospital”.

La familia de la actriz pide a todos sus seguidores que oren por la salud de Carmelita mientras se está a la espera de un nuevo parte médico.