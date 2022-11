Carolina Cruz revela conmovedor video de Salvador luego de una cirugía de cabeza

Carolina Cruz es una de las mujeres más reconocidas en la televisión nacional y quien suele ser bastante relajada en las redes sociales para hablar sobre diferentes temas que vive día a día, como por ejemplo la salud de su pequeño hijo Salvador, fruto del amor con su expareja, el actor Lincoln Palomeque.

La mujer ha sido bastante transparente en su Instagram al expresarse sobre el tamaño de la cabecita de su bebé, quien nació el pasado 19 de febrero de 2020 con tortícolis gestacional, una enfermedad que genera que la cabeza se incline hacia un lado.

Publicidad

Luego de varios procedimientos y cirugías, el pequeño Salvador logró salir victorioso y así lo mostró Carolina Cruz hace poco cuando contó entre lágrimas que el bebé ya estaba sano por completo.

En una historia de su Instagram escribió: "Hoy, después de cuatro meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar al médico decirnos que este gordo está más que perfecto, es algo inexplicable... Te amo, hijo. Gracias a Dios, gracias por tanto y más. Las lágrimas limpian y más cuando están llenas de gratitud y felicidad”.

Captura de pantalla: Instagram

Ahora, pasados algunos meses, Carolina Cruz decidió compartir un emotivo video del pequeño Salvador luego de salir de cirugía de cabeza.

Publicidad

Junto a su publicación la modelo escribió: "Hace un año exactamente a esta hora estabas en cirugía, la segunda de tu cabecita en menos de 3 meses. En esta foto acababas de llegar a la habitación, tan fuerte, tan poderoso, tan capaz que con solo mirarme, me has dado la FE, la FORTALEZA Y LA SABIDURÍA que nunca pensé tener".

Continuó: "Hoy, un año después, estás perfecto, sano, feliz, lleno de vida y con una energía única. Siempre te lo he dicho y te lo diré: Me SALVASTE…SALVADOR 🙌🏼❤️👩‍👦‍👦 Gracias DIOS por nunca soltarnos. P.D: el segundo video es de lo más tierno que he visto en mi vida, el haciéndose las nebulizaciones después de la cirugía jajajaja Te Amo Gordo!".

Publicidad

Te puede interesar:

Trucos para eliminar malos olores de la casa