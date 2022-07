Carolina Pico asegura que no se besó con Lina Tejeiro en cumpleaños de Luisa Fernanda W

Hace algunos días se viralizó un video en el que se veía a Lina Tejeiro al parecer darse un apasionado beso con una de sus amigas en el cumpleaños de la empresaria Luisa Fernanda W.

Respecto a este tema, la actriz habló al respecto y dejó claro que ella no le ve ningún problema a ser especial con sus mejores amigas, sin embargo, a ella le encantan los hombres: "Jajajaja si me gustaran las mujeres hace rato habría salido del armario y tampoco hubiese durado entusada media vida".

"Me fascina la masculinidad y ahora salgo con un hombre que me fascina de pies a cabeza, no descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana", dijo Lina.

La influencer aprovechó para contar cómo es su relación con sus mejores amigas: "Donde me veas con mis mejores amigas te infartas, las abrazo, les doy besos, me siento en la pierna de ellas".

Hasta este momento no se sabía quien era la otra mujer, sin embargo, hace poco una joven conocida como Carolina Pico habló sobre este tema y aseguró que ella no se dio un beso con la actriz.

En un video en su Instagram, Carolina dijo: "Me estaba desayunando ese rumor y es que básicamente no fue un beso, créanme que si hubiera sido un beso yo me acodaría. Simplemente nos estábamos saludando, yo también soy ese tipo de chica que con sus amigas soy muy tierna, de hablar cerquita, de dar besos. Lina no se queda atrás, me parece espectacular, es una gran amiga, la considero una mamasota".

"Seguramente estábamos hablando de Juan Duque, me encanta que esté enamorada y me encanta que sea con el parcero..." aseguró Carolina Pico.

De esta manera, las dos involucradas en el rumor han dado su versión de los hechos y aseguran que no fue un beso como se vio en el video que se viralizó.

