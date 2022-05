Caterin Escobar derrocha sensualidad con bata de baño mostrando sus esbeltas piernas

Caterin Escobar se ha sabido ganar el cariño de los colombianos con cada uno de los papeles que ha interpretado en diferentes telenovelas nacionales.

La joven actriz es muy activa en las redes sociales en las que le gusta compartir tiempo con sus fans mostrando diferentes pasatiempos que tiene.

Hace poco, por medio de su cuenta en Instagram , la hermosa mujer compartió dos fotos con las que puso a volar la imaginación de miles de internautas.

En las imágenes ella derrochó sensualidad sin límites. Caterin se sentó en lo que parece ser el lavamanos de su casa y allí, usando una bata de baño de color blanca, mostró sus piernas esbeltas y muy bronceadas, mientras con su rostro hizo una cara pícara que enamoró a más de uno.

Junto a su posteo, la actriz hizo un comentario muy de domingo, día que muchas personas aprovechan para descansar al máximo y hacer pereza en casa. Caterin escribió: "Domingo de… No me quiero bañar 🫣☺️".

Como era de esperarse, su posteo se viralizó rápidamente en varias cuentas de chismes por su gran belleza natural y por su pose sexy y atrevida.

Hasta el momento, la publicación en su red social cuenta con más de 53 mil me gusta y miles de comentarios como: "

El agua es para las plantas 😂", "Mejor mañana Lunes 😅", "No importa no te bañes 😂😂😂 Eres mucha belleza yo te recibo así ajajj", "cada día más espectacular Hermosa 🌹🌹", "Eres y seguirás siendo mi amor platónico,,, que hermosa eres ,,bella ,,linda", y muchos más.