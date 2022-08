Chavo del 8 y el drama que le ocasionó a una integrante del elenco

Ana Liliana de la Macorra fue quien le dio vida a Paty en el Chavo del 8 y quien era el amor casi imposible de Quico y El Chavo. Antes de que ella se llevará todo el reconocimiento, tres actrices más ya le habían dado vida al personaje.

La interpretación de Paty se dio inicialmente por Paty Juárez, inspiración para el nombre del personaje, luego Rosita Bouchot, y Paty Strevel, aunque fue Ana Liliana de la Macorra quién más veces apareció en escena.

Publicidad

El motivo por el que llegó a la pantalla chica y se hizo tan reconocida fue por pura coincidencia, pues ella jamás buscó darle vida a Paty, en ese momento ella se encontraba trabajando como asistente de producción.

Mientras Ana se desempeñaba en su trabajo, en el momento menos esperado la llamaron para participar en la famosa serie, lo que la dejó sorprendida, ya que ella no contaba con experiencia como actriz

Aunque aceptó, a diferencia de otros actores que desean alcanzar la fama y el reconocimiento, Ana Liliana no lo tenía en sus planes, por eso cuando sintió que la atención estaba puesta en ella y que era demasiada, tomo la decisión de renunciar.

Inicialmente la joven de 21 años había aceptado participar en solo tres episodios, pero resultó apareciendo en 25 durante toda la serie, así que su interpretación se fue haciendo más conocida y el personaje fue bastante aceptado por la audiencia.

Publicidad

“Me daba pena que me reconocieran, Entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa”, dijo Ana Liliana de la Macorra, a un medio reconocido en una entrevista.

Tras su despedida del set de grabación, Ana manifestó que Chespirito no se molestó con ella en lo más mínimo, todo lo contrario le agradeció por ayudarlo y darle vida a Paty, personaje que él imaginaba haciendo parte de la serie.

Publicidad

Años atrás Ana Liliana de la Macorra confesó que actuar para ella era como un juego, donde pensaba que si algún día llegaba a tener hijos la verían haciendo un papel de niña.

Incluso dijo que al terminar cada escena, todos reían en el set de grabación ya que sus compañeros sabían que eran buenos actores, pero ella jamás consideró serlo y le tocó un papel que le era fácil y le fluía.

Junto con su renuncia, Ana Liliana no dudó en agradecer todo el apoyo y la confianza por llamarla a darle vida a Paty, afirmando que le encantó ser parte del proyecto.

Publicidad

Te puede interesar: Carlos Giraldo baila al ritmo de JLo y casi desbarata el set - La Kalle