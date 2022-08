Claudia Bahamón habla de sus cirugías y revela una imperfección en su nariz: "De vaina respiro"

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más reconocidas en el mundo del entretenimiento en el que se ha ganado millones de halagos por su atractiva naturaleza, su bellezay su gran talento para la presentación.

Debido a su aspecto físico la modelo ha generado intriga entre algunos de sus seguidores frente a las posibles cirugías estéticas que le han permitido ser tan llamativa; pues muchos aseguran que su particular rostro y nariz respingada pueden ser resultado de alguna ayudita de cirujano.

Sobre este tema la presentadora no dudó en responder con total tranquilidad y comprendiendo que en un mundo en el que miles de mujeres recurren a las cirugías estéticas, es normal que crean que ella tiene todo tipo de cirugías.

Lo cierto es que no, según aseguró la propia Claudia, sólo se ha realizado dos cirugías en los senos: una para ponerse aumento de mamas y otra para retirarse las prótesis y volver a su talla natural.

A través de sus historias en Instagram la modelo contó que hace años se puso implantes, pero al quedar embarazadas decidió retirarse las siliconas.

Explicó que no le gusta tener un busto muy grande por lo que, incluso, al ponerse los implantes, no tenía una talla muy notoria.

“Para la información de todos, las mías son dos veces operadas: la primera vez para rellenar el brasier y la segunda vez para quitármelas, porque me crecieron mucho y estaba embarazada", dijo Claudia Bahamón.

La presentadora también aclaró las dudas sobre su nariz y aseguró que no es operada y que tiene esa forma, naturalmente. Incluso, en su video agradeció a quienes consideran que parece operada por ser "tan perfecta".

“Unos me piropean las ñatas y otros me preguntan que yo dónde me operé la nariz. Yo no tengo la nariz operada”, dijo Claudia entre risas.

Pero sobre esta parte del cuerpo Claudia Bahamón señaló que tiene efectos como cualquier persona, así no sean notorios.

Y con toda la tranquilidad del caso la presentadora reveló un detalle de su nariz que muy pocos habrían notado. Se trata de una de sus fosas que es más pequeña que la otra y hasta la enfocó en el video sin pena alguna diciendo: “Me da risa porque, de vaina si respiro”.

La reconocida presentadora, entre risas, manifestó que se le dificulta hacer el famoso reto de inflar las fosas nasales al ritmo de cualquier música por su particular detalle.

“Si se dan cuenta, este hueco como que es más pequeño. Este es más abiertico”, expresó en el video compartido en sus historias en la cuenta de Instagram.

Claudia Bahamón / FOTO: Instagram

