Día del orgasmo femenino: Lo que debes saber sobre el placer en la mujer

Este lunes 8 de agosto, en el mundo se celebra el 'día del orgasmo femenino'; un tema del que anteriormente poco se hablaba pues además de ser considerado un tabú, se tiene mucho desconocimiento varias razones.

Una de ellas porque el placer sexual ha sido una responsabilidad que se le ha entregado exclusivamente al género masculino y otra porque existen un gran desconocimiento frente a la anatomía femenina.

Así que para instruirnos un poco al respecto, acudimos a la sexóloga Leisa Pérez quien para empezar, nos explicó que hay un sólo tipo de orgasmo, el cual se puede generar en diferentes partes. Así pues, vale la pena señalar que existe el orgasmo clitoriano, que es el más conocido, el endovaginal, que se da en el cuello uterino; el orgasmo de senos y el orgasmo anal. Por dicha razón se dice que las mujeres pueden llegar a ser multiorgásmicas.

Ahora bien, es importante aclarar que para que una mujer logre llegar a tener un orgasmo, no siempre debe haber una pareja presente que lo genere. De hecho Leisa hace un énfasis especial en que durante los encuentros sexuales, cada uno de los implicados debe hacerse cargo de su placer sexual, por lo tanto resulta muy importante que cada uno cumpla con la tarea de autoexplorarse y conocerse para que el placer no siempre tenga que depender de alguien más y además, para que pueda saber cuáles son sus puntos sensibles, qué le gusta y qué no tanto.

Dicho esto, cabe resaltar que la comunicación juega un papel crucial, pues cuando se cuenta con la confianza para poder decir sin miedo y sin pena lo que genera placer, es mucho más probable que ambas personas logren llegar al climax sin necesidad de fingir, pues si bien, resulta relevante tener claro que la sexualidad es genuina y por ende el placer en cada persona puede generarse de manera distinta.

