¿Cómo no se le cae? El TRICITO de bikini que usa Andrea Valdiri para jugar voleibol

No es raro ver que Andrea Valdiri use trajes de baño exóticos que dejan ver su cuerpazo. Pero surge una pregunta válida y es ¿cómo hace para que no se le caían

Hace poco, la barranquillera estuvo de paseo con su familia en Cartagena y lució varios bikinis, pero uno en especial llamó la atención. El de color rosado tipo strapless que, a pesar de los movimientos, no se movió de su lugar, aunque diera la impresión de que en cualquier momento iba a volar.

Al parecer, el diseño del traje está tan bien hecho que resistió hasta el partido de voleibol que jugó. Incluso cayó al piso en uno de los movimientos y se levantó como si nada.

Una divinidad esa Andreita Valdiri pic.twitter.com/egJcjGdCDt — Qué tal esto (@CorreDile) October 9, 2019

No es la primera vez que usa uno así, en otras vacaciones se puso un hilo rojo que dejó ‘matados’ a sus fans.

