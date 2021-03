Con o sin cul$% afuera: la dura respuesta de Anitta tras mensaje “machista” de Arcángel

Arcángel incitó una terrible polémica en redes sociales , luego de que subiera un mensaje referente a la manera de vestir y actuar de algunas mujeres. A través de historias en Instagram , el artista manifestó su manera de pensar respecto a lo que es una dama y una mujer que solo quiere likes.

Según dice el cantante urbano, una mujer bonita no necesita mostrar para ser vista como una belleza o para ser respetada.

“Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen, y se catalogan como damas”, dijo Arcángel en sus publicaciones.

Tales declaraciones enojaron a cientos de mujeres que le respondieron, entre ellas la reconocida cantante Anitta , quien expresó su inconformidad con lo dicho por el puertorriqueño. Tanto así que lo dejó de seguir en Instagram.

Por esto. la brasileña decidió subir una foto en traje de baño con un largo mensaje en el que le respondió a Arcángel que no por enseñar su cuerpo quiere decir que se esté prostituyendo y aunque las mujeres muestren o no su cuerpo merece respeto.

“Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer, puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, expresó Anitta.

Agregó que “poniendo el significado de Dama y de Caballero en google llegó a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí qué quieren las mujeres damas, pero no tienen nada de caballero. Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos afuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya”.

Arcángel, tras la lluvia de comentarios, volvió a utilizar su red social, pero esta vez para disculparse y aclarar que este mensaje no era para damas que si se dan a respetar. No obstante, que lo da porque mujeres decentes, que nada que ver, se pudieron sentir ofendidas y no era para ellas.

“Voy a dar una pequeña explicación aquí, uno no puede generalizar a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal aquí. A la mujer seria, decente trabajadora, que se haya sentido, es de hombres pedir disculpas, las mujeres finas trabajadores finas decentes que se hayan sentido que les falte al respecto, disculpen, no me refería a ese tipo de damas, a esa prima, amiga, colega, amiga, me refería a otro tipo de mujer, al final todas son mujeres y merecen respeto. En los últimos años en esta sociedad machista, la mujer la ha pasado mal y a lo mejor esa mujer fuente y respetable que se pudo ofender le pido disculpas”, expresó.

Además, el cantante terminó su mensaje diciéndole a Anitta que a ella la quiere y no solo eso, también le gusta su trasero.

“Anitta yo te amo, te adoro, no hay mejor fanático de tus nalgas que yo, yo le doy like a tus nalgas, le doy mil likes por fotos, si pudiera darle like con la lengua se lo daría, Dios bendiga esas nalgas. Hay mujeres que lamentablemente utilizan sus redes sociales para prostituirse porque las redes así son, y ellas piden respeto de los hombres y si ellas no se comportan como damas, no se lo merecen, pero si alguna mujer seria y respetable se sintió ofendida, pido disculpas”, reiteró.

