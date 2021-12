Critican a La Segura por aparecer en un video sin filtros y ella salió a defenderse

En la noche de este miércoles 29 de diciembre, día en que La Segura celebró un nuevo cumpleaños, empezó a rondar un video que grabó El Mindo, uno de sus más íntimos amigos, en el que aparece la caleña sin nada de filtros y mostrándose como tal.

De repente, detractores empezaron a arremeter en contra de la influenciadora con fuertes críticas sobre su estado físico, centrándose en lo "cachetona" que se veía debido a que estaba "subida de peso", asegurando que no era la misma.

Por tal motivo, y al ver lo que estaban hablando, La Segura no se guardó nada y contraatacó a aquellas personas, explicando que ella misma reconocía cómo lucía y, que, a final de cuentas, indicó que "no le importaba".

"Yo tengo un espejo en mi casa en el cual me veo -todos los días- y no tengo la necesidad de esperar que personas me vengan a decir que estoy gordita. ¡Claro mami! Estoy gordibuena en este momento, yo lo sé, estoy consciente. No es una gran sorpresa para mí", expuso la caleña mientras se mostraba nuevamente sin filtros.

A su vez, la creadora de contenido indicó que "tiene cosas más importantes por las cuales preocuparse", además de recalcar la situación por la que ha pasado en las últimas semanas (secuelas de aquellos impactos de bala que recibió hace más de 8 años), que la obligan a tener ansiedad y comer en exceso.

Finalmente, internautas respaldaron la actitud de La Segura: "Me imagino que los que la critican deben estar muy regios", "Así es bebé, nadie es perfecto en este mundo", "Aprendan a no criticar por las apariencias de los demás... vivan y dejen vivir", "Se ve muy bien sin maquillaje".