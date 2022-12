Daddy Yankee reveló su secreto de la eterna juventud y es algo que todos deberían tener

Daddy Yankee tiene 45 años, pero pareciera que se hubiera congelado en los 30. Su aspecto inamovible ha hecho que en muchas entrevistas le pregunten por el secreto de su belleza para mantenerse así.

Esta vez fue a través de TikTok que el artista contestó la misma duda y reveló su secreto de la eterna juventud y no es nada milagroso, es solo tener amor propio.

¿Qué haces para no envejecer y cada vez verte más guapo y joven?, fue la pregunta a lo que Daddy Yankee contestó: “Cuando me preguntan eso el tema es la salud, buscar siempre la salud, (…) me ayudó mucho el no fumar, no beber, por años”.

En los comentarios, varias personas estuvieron de acuerdo con él, pues opinan que cuidar de la salud es el mejor secreto de belleza y demuestra el amor propio que se tiene. Además aplaudieron el hecho de que se mantuviera alejado del cigarrillo y del licor.