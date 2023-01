Daniel Arenas pide disculpas públicas a su novia Daniella Álvarez por besarse con Adamari López

Hace algunos días Daniel Arenas se volvió tendencia en las redes sociales debido a un romántico beso que se dio con su compañera de set, la puertorriqueña Adamari López.

Debido al gran revuelo que causó esta situación, el actor decidió hablar al respecto y pidió disculpas públicas a su pareja, Daniella Álvarez, por haber recreado, supuestamente, una escena de novela con Adamari.

En un video se puede escuchar a la pareja de la exreina decir: "Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano, y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar".

"Ahora, ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro. Lo dije ahorita y es un tema que no quiero volver a hablar", siguió diciendo Daniel Arenas.

Asimismo, aseguró que solamente hay una amistad con sus compañeras de set: "Tengo una admiración y un cariño por Adamaris, igualito al que tengo por Penélope, igualito al que tengo por Andrea... Son mis compañeras de trabajo y les tengo un respeto, una admiración y nada más".

"Creería que con el tiempo vamos a construir una amistad porque con quien te ves todos los días y convives, pues bonito crear una amistad, pero hasta ahí. No tengo ninguna intención de ninguna otra índole con ninguna de ellas y es importante aclararlo", finalizó diciendo el reconocido actor.

Como era de esperarse, cientos de internautas opinaron al respecto: "Los dos no respetar que él tiene pareja, pueden ser muy actores, pero qué necesidad hay de mostrar que son profesionales irrespetando a otras personas", "Muy mal echo... Mi Daniela... No merece esto... Si él lo hizo fue porque le nació del corazón", "Por eso hay que pensar las cosas antes de hacerlas, para no tener que salir hacer esto".

