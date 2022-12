Daniela Álvarez contó lo que pensó cuando le dijeron que amputarían su pie

Daniela Álvarez se ha convertido en un ejemplo de fortaleza en Colombia, pues desde que se conoció que sufrió una isquemia que afectó sus venas y debían amputarle su pie izquierdo, ha tomado la cosas con mucha serenidad.

Sin embargo, en un live la también empresaria relató lo duro que fue enterarse de la noticia y cómo asumió ese nuevo paso.

Publicidad

"Cuando a mí me dicen eso, porque ya llevaba un mes tratando de salvar el pie y me habían hecho un cateterismo hasta la pelvis para tratar de que las venas fluyeran, uno siempre cree que los mepdicos tienen otra solución. En fin no había más nada y me dijeron que tenían que amputar el pie. En ese momento entró una psiquiatra y me puse a llorar. Yo decía- ¡No! Mi vida sin mi pie no me la imagino, si yo bailo champeta, si a mí me gusta correr, yo patino- Creo que lloré una hora y después pense - ¿Darme mala vida? Si me tienen que amputar ¿qué? Si esto es lo que Dios quiere que a veces la fuerza viene de Dios, estoy lista para que me digan cuando- Luego me dice mi novio que la cirugia era al día siguiente".

Daniela recalcó que de no haber tomado esa decisión su vida corría peligro porque llevaba días con una infección y amputar era la solución para mejorar y garantizar calidad de vida.

Te puede interesar: Video: Daniela Álvarez bailó por primera vez después de su cirugía

"Entre mi salud, porque hay bacterias que pueden ser mortales, yo dije que sea mi pedacito de pie", manifestó.

Publicidad

La exreina también relató que el corte tuvo que ser hasta la rodilla porque no tenía movimiento y flujo de sangre.

Finalmente, Daniela indicó que ha recibido el apoyo de su familia y su novio para hacer sus actividades.

Publicidad

Este es el video que muestra parte del live que hizo Daniela en sus redes

Daniela Álvarez dice que quiere trabajar por personas que pasan por la misma situación en los hospitales.

Publicidad