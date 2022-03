Daniela Álvarez llora frente a las cámaras en un concierto y su novio la consuela

Daniela Álvarez es muy activa en sus redes sociales y siempre comparte con sus seguidores algunos momentos en su vida, como por ejemplo, el concierto del cantante de música cristiana Jesús Adrián al que asistió junto a su pareja, el actor Daniel Arenas en la ciudad de Bogotá.

Allí se dejó ver muy conmovida mientras el artista interpretaba la canción 'Sumérgeme', en la cual una parte dice: "Cansado del camino sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti".

Allí la exreina canta con mucho sentimiento mientras su pareja está su lado y la abraza. Junto al video que fue publicado en sus historias de Instagram , ella escribió: "Hay quienes lloramos de alegría cuando cantamos a Dios".

Algunas historias más adelante, se puede ver que su pareja respondió a la historia y escribió: "Qué belleza Dios mío... y tal como dijo anoche Jesús Adrián, todos los días veo a Dios en tu rostro amor lindo".

Daniela Álvarez y Daniel Arenas llorando, no por Ucrania o porque va a ganar Petro… es por otra cosa… #famosos #colombia #concierto pic.twitter.com/NVKBaKQXEj — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 2, 2022

Recordemos que Daniela Álvarez perdió la parte inferior de su pierna izquierda, producto de una complicación médica, pero a medida que pasa el tiempo ella se acostumbra mucho más a su nueva prótesis y siempre agradece a sus doctores por el apoyo que le dan.

En una reciente publicación en Instagram, ella escribió: "En la vida pasan cosas tan radicales como perder una pierna, pero gracias a Dios de algo físico no depende la felicidad. Yo decido ser feliz con lo que soy y con lo tengo y con esta misma gratitud vivo mis días sonriéndole a la vida y en compañía del hombre que me cuida, me complementa, me da mucho amor y me sonríe de vuelta. Para que más? @danarenas 🥰 Gracias @ottobockandina porque mi prótesis me lleva a donde quiera ir y así viajo FELIZ🦿🙌🏼❤️".