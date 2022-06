Daniela Ospina cuenta si piensa tener hijos con su actual novio Gabriel Coronel

Hace algunos meses, Daniela Ospina le contó a sus millones de seguidores en las redes sociales que está en una relación amorosa con el actor y modelo venezolano Gabriel Coronel.

Desde ese momento ella ha derrochado amor con su pareja y aprovechan para compartir momentos inolvidables en sus viajes y con sus familias.

Al parecer la relación va 'viento en popa' y Daniela le dedica tiernos mensajes por medio de su Instagram: "Me siento afortunada de tenerte, que caminemos y trabajemos juntos por nuestros sueños. 🤎".

Hace poco el actor venezolano realizó en su cuenta personal de Instagram la dinámica de preguntas y respuestas en las que le pidió a sus seguidores que preguntaran lo que quisieran, por ese motivo un usuario aprovechó para escribir: "¿Cuándo vas a tener un hijo con Dani?", a lo que él le 'tiró la pelota' a su novia y ella solamente se rio del comentario y luego dijo que respondiera él, ya que la pregunta estaba en su Instagram.

Por ese motivo, Gabriel Coronel aprovechó para decir: "Este año, este año".

La filmación no demoró en volverse viral en diferentes cuentas de chismes y varios internautas aprovecharon para hablar al respecto: "Jajajaja esa risa denota como q no quiere", "Esa es la risa de una mujer que no quiere tener más hijos ☺️", "Risa de .... solo me quedaré con salo😂", "Esa Risa me representa cuando mi esposo me pide hijos 😂", y muchos más.