Daniella Álvarez rompe el silencio frente a los rumores de su supuesto embarazo

Hace unos días, un video de la exreina y presentadora Daniella Álvarez, causó revuelo, pues muchos aseguraron que de acuerdo a la apariencia física de la mujer, todo parecía indicar que pronto la visitaría la cigüeña.

El rumor se desató porque Álvarez asistió a un evento con un vestido de boleros que acentuaba la zona de su abdomen, y cuando se sentaba se le veía un bultico.

El supuesto embarazo protagonizó los titulares de diferentes medios de comunicación nacional e internacional, y muchos seguidores de la historia de amor de la exreina, con el actor Daniel Arenas, se alegraron por la noticia.

Sin embargo hasta ese entonces ni ella, ni Arenas se manifestaban al respecto para afirmar las especulaciones, o para negarlas.

Fue sólo hasta esta semana que Daniella decidió hablar al respecto y contó que esa pancita no se había generado por un bebé, sino porque se había subido de peso durante el viaje que realizó a Europa con su novio.

“Será que me engordé en el paseo, es lo máximo que pudo haber pasado”, señaló la ex reina quien para desperjar cualquier duda, inicialmente contestó con un contundente n, aunque en diferentes ocasiones que la han entrevistado ha expresado que uno de sus deseos más grandes es ser mamá.

Así mismo, la mujer aprovechó para aclarar que aún no se ha casado y que los anillos que usa, no tienen nada que ver con una propuesta de matrimonio pues aunque está muy enamorada de su novia, el aún no le ha dado anillo de compromiso.

