"De Mateo me extraña y 'La Liendra' pues...": Yina Calderón sobre reto de los instagramer

Yina Calderón reaccionó al reto que recientemente hicieron Mateo Carvajal y 'La Liendra' en redes sociales. En dicha dinámica ambos respondían con qué famosa "se casarían, tendrían intimidad o matarían" entre varias opciones.

Sin embargo, entre dichas alternativas los seguidores postularon a Yina Calderón, Luna Gil y 'Epa Colombia'. En este caso, Mateo eligió tener intimidad con Yina y 'La Liendra' dijo que casaría con ella, todo después de pensarlo mucho.

Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo el juego y los comentarios no le agradaron mucho a la Dj, quien también dio su opinión al respecto cuando sus seguidores la interrogaron.

"De Mateo me extraña porque pensé que era más caballeroso, me equivoqué. Y de 'La Liendra' pues, ¿qué se puede esperar de 'La Liendra'? 'La Liendra' piensa que la educación no es importante, partamos de ahí. Recordarles que vienen de mujeres y que deben respetar un poco más", señaló Yina.

La empresaria también recalcó que no le molesta el reto o lo que dijeron, "sino la forma despectiva en que lo hicieron".

"En realidad no es lo que dijeron porque en realidad no dijeron nada. Es la forma despectiva en que lo hacen. Ustedes me entienden los que vieron la historia. Pero igual ustedes saben que yo soy super relajada y no me meto con nadie", dijo Yina.