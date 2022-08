"Deje el show", le dicen a Andy Rivera por mensaje sobre el amor y la persona correcta

Andy Rivera es uno de los artistas más queridos que hay a nivel nacional e internacional y quien suele ser bastante abierto al contar situaciones de su vida privada, por ese motivo hace poco compartió en su cuenta personal de Twitter un mensaje que deja claro que está intentado sanar heridas del pasado.

Andy escribió: "Para dejar ir tienes que confiar en que lo que está por venir es mucho más grande y perfecto que lo que estás viviendo hoy".

Varios internautas relacionaron el tuit con la situación que vive actualmente, debido a que su expareja, Lina Tejeiro, se volvió a enamorar y como ella misma lo ha dicho, el amor que tenía por él ya se transformó por completo, algo que al parecer le ha dolido bastante.

La publicación fue posteada en una cuenta de Instagram y allí los internautas le pidieron a Andy que pasara la hoja y "dejara el show": "Bueno Andy. 😂a él lo que lo mata es que ya no es el centro de atención de la Linis. Porque cuando la tiene ni la valora. 🤡", "Andy deje el show k Lina quería estar bien contigo y tu siempre ocultándola no sabías si la querías ahora te jodes con tus frases maduras🤮🤡👎", "Este joven debe madurar, dejar tanto cuento, no puede ver a la otra tratando de rehacer su vida, además estuvo detrás de él tantos años, y siempre que ella trata de organizar sus sentimientos empieza el inmaduro este con sus frases postizas, y nada genuinas", y muchos más.

Recordemos que Andy Rivera reveló que ha estado pasando por algunos episodios de depresión, motivo por el que decidió darse un tiempo para sí mismo con la intención de centrarse en su recuperación y poder retomar todas sus actividades.

"Pronto volveré, poco a poco. El año pasado desde noviembre los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy cumpliendo con una depresión, con varias cosas fuertes, con unas ganas de sacarlo adelante, con unas ganas de salir de esta", dijo Andy en su momento en Instagram.

