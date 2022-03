El chef Juan Diego Vanegas revela detalles de la receta de su vida

El chef opita Juan Diego Vanegas, integrante del elenco del programa matutino 'Día a Día', es considerado uno de los hombres más sexys de la televisión colombiana. Aunque la primera vez que tuvo la oportunidad de aparecer en pantalla no le gustó mucho la experiencia, pues le pareció que actuar era un trabajo muy complicado.

No obstante ha sido la televisión quien no sólo le ha permitido compartir sus recetas con el mundo, sino también quien le presentó a la que hoy es el amor de su vida y con quien contrajo matrimonio hace unos días; la apneista Sofía Gómez.

Por el corazón de Juan Diego, han pasado varias mujeres, entre las más conocidas se puede identificar la actriz Mabel Moreno, la creadora de contenido Tuti Vargas, y hasta la cantante brasileña Anitta, con quien sostuvo una relación que duró tan sólo cuatro mese pues sus vidas en se instante apuntaban hacia rumbos diferentes.

"Se acabó porque Anitta es una Rock star que vive por todo el planeta y pues yo tengo trabajo y tengo mis restaurantes, y mis cosas acá entonces paila", le contó el chef a Andrés Wilches, presentador de 'Auto Star' un programa trasmitido a través de la plataforma Youtube.

Y es que en la vida, las cosas a veces no se dan, no porque no las merezcas en ese momento, sino porque quizá más adelante en el camino te encontrarás con cosas mucho mejores, que lograrán robarte hasta la respiración. Tal y como le pasó a Juan Diego quien se cruzó con Sofía, la famosa apneísta, quien de buenas a primeras no le prestó atención porque él le parecía 'guevón'.

Sin embargo, la perseverancia del chef hizo de las suyas y con sus recetas logró conquistar el corazón de la deportista, con quien selló su amor ante Dios hace unos días.

La celebración fue sencilla pero emotiva, Juan Diego y Sofía no son muy rumberos , por lo que la fiesta fue durante el día y contó con pocos invitados. Como era de esperarse, las deliciosas hamburguesas que hacen parte de uno de los emprendimientos de Juan Diego alimentaron a todos los invitados, pues bien dice el dicho que "barriguita llena, corazón contento" y el chef si que sabe de eso en este momento.