El DRAMA de la supermodelo que ganaba millones de dólares y hoy vive en la calle

Nastasia Urbano fue una modelo de mucho reconocimiento en la década de los 80. Sin embargo, después de haber ganado millones de dólares, hoy, con 57 años, vive en las calles de Barcelona.

Nació en Suiza, pero pronto se trasladó a la ciudad española en donde conoció al fotógrafo Fabrizio Ferri, con quien alcanzó tal nivel de éxito que le permitió trabajar para marcas famosas a nivel mundial.

"Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces, me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez hecho Europa, vas a Nueva York a probar", contó en una entrevista con El Periódico .

Agregó que cree haber sido la primera modelo en firmar un contrato multimillonario para promocionar ropa. Según recuerda, le pagaban un millón de dólares al año por su trabajo de 20 días, eso durante casi cuatro años. “Esas cantidades de dinero en esa época solo las ganabas cuando hacías productos de belleza", complementó.

Urbano fue portada de Vogue, rostros del perfume Opium de Yves Saint Laurent y de Revlon. En ese momento se sentía “amada por todos”.

Por aquella época se codeaba con estrellas y artistas como Andy Warhol, Jack Nicholson, Roman Polansky y Harrison Ford.

El fin del brillo:

La exmodelo asegura que fue su matrimonio el responsable del declive de su carrera. Una unión de siete años en los que destinó sus ahorros ciegamente en los proyectos de su esposo. “Al poco tiempo de conocerlo quiso que le comprara un BMW y yo, como tonta, le hice un cheque. Estaba enamorada”, manifestó.

Ante la mala racha, desde el año 2000 empezó a trabajar cuidado personas, pero el pago no era lo suficiente. También vivió algún tiempo de los fondos que tenía en un banco francés, pero rápidamente fueron desapareciendo.

Finalmente lo perdió todo y hoy en día no tiene dinero ni para pagar un arriendo, debido a esto ha sido desalojada en varias ocasiones. Cuenta que cuando tenía para pagar el alquiler, no tenía para comer o para pagar los servicios públicos.

Actualmente, cuando no duerme en la casa de algún amigo, deambula por las calles de Barcelona y pasa las noches en cajeros.

Pero no todo puede ser tan malo, frente a estas dificultades, sus amigos quieren ayudarla. “Nastasia sigue siendo la misma mujer dulce, simpática, generosa y noble que cuando tenía 20 años”, cuenta Daniel Mirabal, quien ha lanzado una campaña Go Fund Me con la que tiene como meta recaudar 6000 euros.

La exmodelo espera que en los próximos años su situación mejore, pues quiere que sus hijos la vean bien: “quiero recuperarme como persona para estar a su altura, que estén orgullosos de mí. Quiero que vivan su vida sin preocupaciones. Que no sufran más por mí, pero tienen un padre que no es nada”.

Nastasia expresó también que está cansada de pedir dinero, pues cuando la gente se ve se apartan de ella.

