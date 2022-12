El extraño MENSAJE de Justin Bieber en redes que preocupa a sus fans

Justin Bieber tiene preocupados a sus más de 105 millones de fanáticos en Instagram por un extraño mensaje que dejó en su cuenta junto a una fotografía a blanco y negro.

El cantante reveló que se siente "extraño y desconectado" y seguidamente pide que oren por él.

Publicidad

Te puede interesar: ¡No paran los CHISMES! Nuevas pistas de que Justin Bieber se CASÓ a escondidas

"Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que sus muchachos oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, Gracias", indicó el cantante juvenil. "La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas", recalcó Justin.

Publicidad



Pese a ser una de las figuras juveniles con más éxito, Justin Bieber lleva más de nueve meses en un tratamiento para luchar contra la depresión.