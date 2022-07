Empleada de Andrea Valdiri revela cómo ha sido su experiencia trabajando con la influencer

Una de las creadoras de contenidos más famosas que hay en las redes sociales es Andrea Valdiri a quien le gusta compartir videos y fotos divertidos con familiares y con algunas de sus empleadas.

Por ese motivo la esposa de Felipe Saruma ha realizado publicaciones con Kelly de Ávila, una de sus trabajadoras y quien ha ganado fama en las redes y en Instagram cuenta con más de 300 mil seguidores.

Por ese motivo, la joven decidió hacer hace poco la dinámica de preguntas y respuestas en la que sus seguidores no dudaron en cuestionarle sobre su trabajo con Andrea Valdiri.

Uno de sus fans escribió: "¿Dejaste de trabajar con Andrea Valdiri?", a lo que Kelly dijo: "Yo estoy acá todavía trabajando con Andrea, claro que si mis amores, estoy más firme que un gallo de pelea".

Otro usuario le preguntó: "¿Cuánto llevas trabajando con Andrea?", por lo que la joven respondió: "Llevo 4 años de estar trabajando con ella, y la quiero mucho y la adoro".

Para finalizar los internautas quisieron conocer un poco más sobre su relación con la hija mayor de Andrea Valdiri: "¿Isa es muy apegada a ti o qué te hace tan especial para Andrea?", y Kelly dijo: "Claro, Isabela es muy apegada a mí, cuando me toca mi descanso o necesito salir, me pregunta que si me demoro, que para dónde voy, que si regreso y así… Me encantan mucho los niños".