¿En diálogos de paz? Christian Nodal reveló que ha conversado con Belinda

La relación de Belinda con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal fue una de las más mediáticas, ya que ambos artistas decidieron salir a gritarle al mundo a los cuatro vientos que estaban enamorados y que si Dios se los permitía envejecerían juntitos. Sin embargo todo resultó siendo un cúmulo de simples ilusiones pues luego de 9 meses de relación, y de comprometerse a llegar al altar para sellar su amor ante Dios, Christian Nodal dio a conocer a través de un comunicado emitido en sus redes sociales que su cuento de hadas con la cantante había llegado a su fin.

¿Por qué? La razón precisa no la sabemos; lo cierto es que alrededor de la ruptura han surgido un sin número de teorías y rumores que ninguno de los dos ha querido salir a desmentir, pues su tiempo y su mente la han ocupado en seguir en marcha con sus proyectos personales. En el caso de Belinda por ejemplo, la actriz compartió que se irá vivir un tiempo a España debido a una serie de compromisos que tiene con 'Bienvenidos a Edén', una serie producida por Netflix en la que participó interpretando un personaje llamado 'Africa'.

Christian por su lado se fue a vivir a Los Ángeles y se ha visto trabajando mucho en sus lanzamientos musicales. Por lo tanto todo parecería indicar, que cada vez están más del otro lado de la tusa, y que pronto el capítulo de 'Nodeli' será cerrado.

Sin embargo, el interprete de 'Ya no somos, ni seremos' sorprendió con las declaraciones que le hizo a una presentadora durante una entrevista en la que se le escapó decir que aún tiene charlas con su ex.

"Charlas hemos tenido, pero es que no sé. Son cosas que van de la vida". dijo Nodal, quien respondió posteriormente a la pregunta de si aún seguía hablando con Belinda de la siguiente manera:

"No hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida. No es un 'no' definitivo, pero tampoco es un 'sí' definitivo".