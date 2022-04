"En ningún momento llevó sobre": Mamá de Andrea Valdiri hizo quedar como un 'zapato' a Epa Colombia

Tras la 'boda del año' como fue nombrada la unión de Andrea Valiri y Felipe Saruma, se conocieron varios detalles, entre ellos, un supuesto inconveniente con el ingreso de la novia de Daneidy Barrera al lugar; la mamá de la recién casada salió a aclarar la situación.

Al parecer, Valdiri y Saruma solo habrían enviado una invitación a la también conocida como 'Epa Colombia'; sin embargo, esta se presentó con su novia en el sitio de celebración, situación que no fue bien vista.

Días después, la empresaria de keratinas compartió un video en el que aparecía llorando , según ella, porque habían tratado mal a su novia. Vale la pena mencionar que durante la filmación ella no dejó claro a quiénes se refería, pero algunos usuarios atribuyeron las acusaciones al suceso en el reciente matrimonio.

Por esta razón, la mamá de Andrea Valdiri salió a aclarar las supuestas acusaciones, y hasta hizo quedar como un 'zapato' a Epa Colombia, pues, al parecer, asistió sin sobre.

“Una invitación que dice un cupo es entendible que es para una persona. Nadie la trató mal, nadie trató mal a su novia. No hay que inventar. Lo más importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten tiene que mirar cuántos cupos tiene. Las reglas son así”, afirmó.

Y agregó: "Quiero aclarar otro punto porque inventan. Me escribe una seguidora que después de que se recibió el sobre de ‘Epa’ la sacaron. Yo fui la encargada de los sobres y ‘Epa’ en ningún momento llevó sobre. Se lo pueden preguntar a la misma 'Epa'".

Algunos usuarios no perdonaron a la empresaria y no tardaron en dejar sus comentarios, varios de ellos no la bajaron de "tacaña".

"Llevó colada y sin regalo", "tacañepa", "esto demuestra que Epa sigue siendo la misma guisa", "no llevó regalo, pero sí se ofendió porque no le dejaron entrar a la novia cuando solo le dieron un cupo", "ya decía yo todo fue show", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.