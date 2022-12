Enguayabada y con madrazos, Yina Calderón habló de lo que pasó con Giovanny Ayala

Yina Calderón sacó a relucir el nombre de Giovanny Ayala en su 'puti fiesta' que realizó el pasado sábado 2 de mayo y que transmitió por Instagram.

Yina enfureció con su hermana por haber puesto una canción de Giovanny Ayala y hasta pidió apagar la música.

Publicidad

"Giovanny Ayala es lo peor, me hizo la vuelta y al día siguiente no se acordaba", exclamó Yina.

Sin embargo, después de haber visto las imágenes quiso hacer otro en vivo para aclarar todo lo que pasó con el artista y lo que dijo mientras estaba tomada en la fiesta.

Te puede interesar: Yina Calderón aseguró que Giovanny Ayala le “hizo la vuelta” y después lo negó

"Yo no tenía plata en ese momento y me fui por el centro y me compré una pinta más loba porque o tenía estilo y venía del campo...me fui a la finca de él que estaba de cumpleaños. Yo estaba tragada de él y al mes que fue todo el escándalo dijo a un medio de comunicación que yo me había ido a la fiesta como un payaso. Por eso es que yo no quiero a los hombres porque son unos traicioneros. Hoy te prometen amor y mañana dicen que no te han visto".

Publicidad

Yina también dijo que superó lo sucedido con él

"Yo a Giovanny lo superé hace rato. Lo admiro como cantante y escucho su música porque es muy buena. Admiro su carrera y su trayectoria, pero como hombre nada que ver. Me cae mal porque s elo comen a uno y al otro día dicen que no se acuerdan. Peor ¿sabe qué Giovanny? Gracias porque me enseñó que los hombres son unos ...", dijo Yina.

Publicidad