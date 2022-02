Epa Colombia confirma fin de su relación con Diana Celis: "No me quiero engañar a mi misma"

Epa Colombia ha estado en boca de muchas personas durante estos últimos días debido a su relación amorosa con la jugadora de futbol Diana Celis.

Hace poco y por medio de sus redes sociales la empresaria de keratinas confirmó la ruptura de su relación con la deportista y le pidió el favor a sus seguidores de no criticarla por su decisión.

En el video que se viralizó se escucha decir a Epa Colombia: "Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola".

"Yo no me quiero engañar yo misma, no quiero engañar a las otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola. No me vayas a empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que deje a personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso y los procesos se acaban", aseguró Epa Colombia.

Al final del video sale un mensaje escrito que dice: "Fui una persona increíble di lo mejor de mí. No tengo que salir hablar nada malo, al contrario, agradezco por lo vivido, espero puedas respetar mi decisión".

Con esta filmación Epa Colombia confirma que está sola y por lo que parece así va a estar por mucho tiempo.