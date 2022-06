Epa Colombia le pagó publicidad a yeferson Cossio; internautas dicen que se está 'quebrando'

Este viernes 17 de junio se está llevando a cabo en todo Colombia el Día sin IVA , por ese motivo varios emprendedores han aprovechado para incluir sus productos dentro de los descuentos y una de ellas es la empresaria de keratina Epa Colombia quien le pagó publicidad al creador de contenidos Yeferson Cossio y así subir más sus ventas.

Debido al video en el que sale Yefeson promocionando los productos capilares, varios internautas han opinado en redes sociales que esa seria una estrategia desesperada de Epa para vender sus keratinas.

En la filmación se escucha a Cossio decir: "amiga cómpreme las keratinas, mentiras hablando en serio, así vende los kits Epa Colombia. Ella para este mes va a tener maratón y va a tener día sin IVA. Aparte de que los precios son demasiado buenos. Para mas información y realizar sus pedidos hagan click acá abajo".

Sin embargo, Epa Colombia salió a defenderse y por el contario a quebrarse, ella dice que su empresa va 'viento en popa' y va a montar varios puntos de venta de sus keratinas.

En un video Epa Colombia dice: ""Amiga, ¿Cómo estas lindis?, ayer estuve trabajando y hoy también... Están diciendo que me quebré, que un poco de cosas, no amiga, antes te quería decir lo siguiente, me voy a meter en todos los centros comerciales de Colombia y te voy a dar trabajo. Así no tengas experiencia te voy a dar la oportunidad de yo tener una burbuja en un centro comercial para que tu trabajes, te dejo el inventario, te dejo la facturación y amiga, vendes keratinas en el centro comercial".

Como era de esperarse varios internautas dan sus opiniones al respecto: "Ojalá le vaya rebién y contrate mucha gente. Empleo es lo q se necesita 💙", "Eso es un lavado duro", "Se juntaron los q son😂", "Si esta quebrada desde que le tenga que pagar publicidad a cosio😮", y muchos más.