"Era maltratador pasivo": Gabriela Ísler habló de su separación con Mauro Urquijo

La modelo trans, Gabriela Ísler, rompió el silencio y habló para el programa 'La Red' de Caracol Televisión , qué fue lo que sucedió después de que el actor paisa, Mauro Urquijo , sacara todas sus pertenencias de la casa de Gabriela y nunca más volviera a aparecer.

La joven dijo que desde que se pusieron de novios en el 2019, siempre pasaron por buenos y malos momentos, pero recalcó que el principal obstáculo fue la mamá del actor, quien nunca aceptó la relación.

Durante la entrevista, Gabriela dijo: "La mamá de Mauro siempre me tuvo mucha rabia, me hablaba por protocolo, me tenía mucho odio, nunca aceptó que su hijo se enamorara de una mujer trans. Al principio Mauro era muy odioso con ella, le decía cosas muy fuertes, le colgaba y le decía que él ya no era un niño".

Así mismo, dijo que desde hace algún tiempo todo había cambiado entre ellos: "Del año pasado para acá hubo muchos conflictos, él empezó con desconfianza a decir que yo lo traicionaba por unas fotos antiguas mías. Empezó a ser celoso, grosero y tosco".

Gabriela Ísler contó que los problemas cada vez eran peores, tanto es así que la mamá de Mauro Urquijo se comenzó a involucrar más en la relación: "La mamá dijo muchas cosas de mí, que yo era una prostituta. Y si yo lo fuera, esta prostituta amó y ayudó a Mauro y no lo hizo pasar hambre… La mamá dice que me aproveché de la fama de él, pero su fama era de vividor... Él no podía trabajar y tenía una pensión menor a un salario mínimo; yo hacía todo".

Durante la charla, la modelo trans acusó a su expareja de ser un "maltratador pasivo", y dijo que la mamá de él la ofendía cada vez que podía: "Me di cuenta que Mauro le había hablado mal de mí porque ella me dijo: ‘Usted es un hombre disfrazado de mujer’".

La modelo cuenta cómo fue la situación cuando se dio cuenta de que Mauro Urquijo se había ido de la casa: "Entré a la casa y vi todo solo, en el cuarto no estaba la ropa de él, no había rastro de nada de Mauro. Los vigilantes me dijeron que lo vieron salir con unas bolsas negras hacia la avenida. Ahí dije: ‘Se fue’".

Para finalizar, Gabriela Ísler lamentó que la relación haya terminado de esa manera: "Me duele y le recuerdo a él lo buena mujer que fui, todo lo que lo apoyé. Cuando estuvo hospitalizado 2 meses por un nacido en la pierna, dormí en un sofá en su habitación, yo lo bañaba y hasta le ayudaba a ir al baño".

Así mismo, aprovechó las cámaras de Caracol Televisión para mandarle un mensaje de despedida: "No entiendo por qué acabó una relación tan bonita y ahora, ni como amigos… Gracias, siempre te voy a querer".