Esperanza Gómez llama la atención con tanga pequeña: "Qué rico morrito"

Una de las mujeres que despierta pensamientos subidos de tono en muchas personas en Esperanza Gómez, quien sabe hacer muy bien su tarea para enamorar más y más a sus millones de seguidores por medio de las redes sociales.

Por ese motivo, hace poco la actriz de contenidos para adultos decidió regalarle a sus fans unas candentes fotos de domingo mostrando de más y sacando a flote toda su sensualidad.

Publicidad

Y es que la mujer decidió usar una diminuta tanga negra con una blusa abierta en la parte delantera, dejando ver de más sus pechos y mostrando que no tenía brasier puesto.

Esperanza Gómez decidió sentarse en un sillón haciendo poses llamativas, pero sin lugar a dudas lo que más cautivó las miradas de los internautas fue que en su zona íntima se le veía un pequeño 'morrito'.

Esta parte del cuerpo de esperanza fue tema de conversación pues es lo que más le gusta a sus seguidores. Junto a su posteo la mujer escribió: "Feliz domingo espero la pases rico hoy yo ya lo estoy haciendo 😈😘😘😘😘1 -2 -3 -4 👉".

"Esperanza me vuelves loco, también lo voy hacer a tu nombre 🔥🔥🔥🔥 I love you ❤️❤️", "Que rikooooota delicia 😋 🔥❤️", "Que rico morrito", "Cosa que me vuelve loco 👏", "Qué hermosa eres y tu piel enamora😍", oson algunos de los comentarios en su publicación de Instagram.

Publicidad

Por otro lado, recordemos que hace poco Esperanza Gómez posó con un ajustado body y se robó todas las miradas, pues varios internautas aseguraron que le quedaba chiquito en su zona v.

Publicidad

Aun así, la actriz de contenidos para adultos cumplió con su propósito, pues le llovieron cientos de comentarios de personas que sueñan algún día poder conocer en persona a la hermosa mujer y cumplir sus más 'oscuros deseos'.

#Korchados

del Mundial: Santiago Cruz Vs. Gussi