Esperanza Gómez recibió el año con encantador bikini; su cola se le tragó toda la tanga

Las celebridades a nivel nacional e internacional estuvieron compartiendo por medio de sus redes sociales algunas fotos y videos despidiendo el 2022 y recibiendo el 2023 y, una de ella fue la actriz de contenidos para adultos Esperanza Gómez, quien decidió irse a un lugar paradisiaco para iniciar el año con todas las de la ley.

En su cuenta personal de Instagram Esperanza Gómez primeramente publicó una foto con una copa de vino y un mensaje de Fin de Año. Allí escribió: "Feliz fin de año mis amores 💕 y prospero 2023⭐️".

Algunas horas más tarde, la actriz nopor se dejó ver en la playa usando un vestido de baño de color blanco bastante pequeño y una salida de malla del mismo tono. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la mujer posó de espaldas a la cámara, dejando ver su gran retaguardia en primer plano, mostrando que su tanga estaba dentro.

Junto a su posteo la hermosa mujer escribió un mensaje de inicio de año: "Arranquemos el primer día del año con una mente positiva teniendo fe en que todos nuestros propósitos con trabajo constante se pueden lograr 😘😘😘😘feliz día".

Hasta el momento su posteo cuenta con más de 10 mil me gusta y miles de comentarios como por ejemplo: "una mujer única.🔥❤️", "Pues mujer con esa hermosa postal quien no se motiva, hasta el más pesimista se motiva 😍", "Eres lo más cercano al paraíso", "🔥❤️🙌😍Que mujer más hermosisima🥰🥰 guapa 🤤", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que Esperanza Gómez está estrenando cuenta de Instagram luego de que la red social le cerrara de nuevo su perfil.

Hace algunos meses la actriz fue ante la Corte Constitucional durante el proceso que se lleva en contra de la red social de Instagram por eliminarle su cuenta personal con más de cinco millones de seguidores en el 2021.

En su declaración Esperanza dijo: "Quiero que se me respeten mis derechos, que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí. Y no solo hacia mí, tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos".

