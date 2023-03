Esperanza Gómez revela las razones por las que no grabó con Nacho Vidal; un detalle “despreciable”

Esperanza Gómez es una de las actrices de cine para adultos más reconocida de Colombia , no solo por su contenido, sino también por sus polémicas declaraciones, en donde, así como en su trabajo, en su vida no esconde nada sobre sus gustos os obre su vida personal.

En diferentes entrevistas, Esperanza ha dado a conocer detalles sobre sus experiencias en la industria de cines para adultos, en la que ha trabajado hace varios años, revelando sin pelos en la lengua secretos de su experiencia con diferentes actores y productoras.

Hace pocos días en una entrevista dio algunas declaraciones que se han viralizado por completo en internet, en donde contó el particular detalle por el que rechazó grabar una escena con el famoso actor porno Nacho Vidal , el cual es visto como uno de los más grandes representantes del cine para adultos y que sin duda sería una oportunidad para impulsar aún más su carrera.

Antes que nada, Gómez aclaro que no tiene nada en contra del español: "No porque no considere que es un buen actor. De hecho, lo admiro, lo respeto, me encanta su trabajo. Además, el man es buen catre”.

Al parecer la actriz tuvo la oportunidad de realizar varias escenas con Vidal, pero prefirió no aceptar, aunque podría ser una importante decisión para su carrera, pero en ella pesó más sus principios y reveló las razones por las que tomó esa decisión.

“Antes de entrar a la industria del entretenimiento para adultos vi una película donde le escupía a una chica en la cara. Mi papá me enseñó que cuando te querían insultar era mejor que te dijeran hijo de p$#% en la cara a que te escupiera, porque el escupir a una persona significa desprecio", indicó la actriz.

