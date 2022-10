Esperanza Gómez se sinceró sobre si sus orgasmos en videos son reales

Una de las actrices de contenidos para adultos más reconocidas en el país y a nivel internacional es Esperanza Gómez quien con el paso de los años ha ganado más y más reconocimiento gracias a su películas con contenidos sexuales y a las fotos y videos que publica en sus redes sociales casi que a diario.

Los fanáticos de la actriz siempre han tenido diferentes preguntas respecto al trabajo de la mujer y una de la frecuente es sobre los orgasmos que tiene Esperanza en sus películas.

Publicidad

Sobre este tema, hace poco la actriz nopor brindó una entrevista para Radioacktiva y allí aprovechó para hablar sin pelos en la lengua y responder varias preguntas.

Respecto a si finge o no sus orgasmos en el momento sexual, la hermosa mujer dijo: "Yo soy una persona que me considero imprudente porque yo soy de las que no soy capaz de quedarme con las cosas que estoy sintiendo o estoy pensando. Lo mismo me pasa en la cama, si a mí el tipo no me está haciendo sentir algo rico, yo soy franca, y le digo ‘deberías de moverte así o hacérmelo así’. Entonces no soy de fingir orgasmos cuando no los estoy sintiendo".

También aprovechó para decir cual es la regla fundamental al momento de tener relaciones sexuales: "La mejor regla que existe en la sexualidad es la comunicación, decirle si lo está haciendo bien o mal y cómo debería hacerlo".

Por otro lado, una vez más Esperanza Gómez subió la temperatura en su cuenta personal de Instagram al compartir con sus cientos de seguidores a nivel mundial una acalorada rutina de ejercicios.

Publicidad

En la filmación se puede ver a la actriz de contenidos para adultos usando un enterizo bastante ajustado de color blanco. En un principio la cámara la estaba tomando de perfil, sin embargo, algunos segundos más tarde se ubicó frente a ella mientras Esperanza se abría de piernas realizando algunos movimientos circulares.

Como siempre ocurre con sus posteos subidos de tono, sus fans no demoraron en comentarle la publicación dejando claros cuáles son sus deseos para realizar con la actriz de contenidos para adultos.

Publicidad

Te puede interesar: Comida animada en Bogotá