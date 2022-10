Esperanza Gómez despierta malos pensamientos al mostrar su florecita ejercitada

Esperanza Gómez logró ocupar de nuevo los principales portales de noticias debido a un candente posteo en su cuenta personal de Instagram.

La creadora de contenidos para adultos decidió regalarle a sus seguidores en su red social dos imágenes subidas de tono pues a pesar de que posó de espaldas, su 'pepita' se pudo ver a la perfección y varios internautas aseguraron que se le veía bastante ejercitada.

En su posteo, la actriz nopor se dejó ver usando una lencería de color negra, un gorro de color beige y tacones, derrochando sensualidad sin límites, sin embargo, la segunda fotografía puso a hacer zoom a sus seguidores pues en medio de sus piernas se alcanzó a ver un pequeño bulto.

Como siempre ocurre con cada una de sus publicaciones, Gómez recibió cientos de comentarios halagándola por su belleza y haciéndole algunos pedidos que pusieron a volar la imaginación de más de uno: "La de la mitad, esa me gusta más!!", "La mejor, la más hermosa colombiana 😍", "Bella sexy hermosa hot caliente 😍", "Todo todo me encanta 🔥", "me encanta como se ven tus piernas y tu cola se ve mejor".

Recordemos que hace poco Esperanza Gómez también dio de qué hablar debido a una fotografía que publicó en Instagram pues en su parte íntima se le notó algo extraño, tanto es así que los internautas dudaron sobre si tenía 'pirinolo'.

En esa oportunidad la hermosa mujer posó en la que parece ser su habitación usando un body bastante pequeño y ajustado con el tiro alto, por lo que su parte íntima se le marcaba a la perfección.

Como era de esperarse, varios seguidores dejaron sus opiniones en los comentarios: "Por qué es sexy y candente 😍", "En todas tus Fotos te ves y eres muy HERMOSA 😍💗🌹", "No hay comparación eres un amor 💖", "Dios es lindo por haber creado tremenda obra de mujer", y muchos más.

