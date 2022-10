Andrea Valdiri paraliza todo con sensual baile como Dios la trajo al mundo: "Saruma come lindo"

Sin lugar a dudas Andrea Valdiri es una de las mujeres más cautivadoras que hay en las redes sociales y casi siempre causa impacto con las publicaciones que realiza por medio de sus redes sociales.

Eso fue lo que ocurrió hace poco al publicar en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 8 millones de personas, un video derrochando sensualidad sin límites mostrando su traje quue para este Halloween 2022.

Y es que allí se puede ver a la creadora de contenidos bailando de manera erótica dejando ver su silueta a la perfección realizando un juego de luces.

Luego de varios segundos bailando sensualmente usando una silla, la mujer se dejó ver más de cerca mostrando el look elegido para este mes de brujas.

Allí se puede ver que la mujer se maquilló de manera perfecta simulando un ser de otro planeta, tanto es así que recibió cientos de halagos por el arte que pintó en su cuerpo y otros la criticaron.

Junto a su posteo la creadora de contenidos escribió: "Halloween 2022 🎃👻 ¿Y tú lado oscuro te domina?" y "🚨Escóndete…..🚨 Llegó tu depredadora 🎃 #halloween2022".

Así mismo, en un posteo anterior, Andrea Valdiri había dejado ver bien su disfraz con una secuencia de fotos en el feed de su cuenta de Instagram. Ella usó la escenografía de lo que parece ser una nave espacial y mostró su cuerpo entero acusando curiosidad por la forma de sus pies.

"Maldición todo lo que se está comiendo el saru. 🔥", "Ayyy mijitos el polvo más caro de Barranquilla y sus alrededores", "Cualquiera se vuelve arepera así 😍", "Asi es que anda asfixiado saruma con esos movimientos 😂", "Saruma come de lo lindo 😩", "Claramente TU inventaste halloween 🔥", "Siento decirlo me encanta todo de ti 🔥 pero esto NO ME GUSTO 🙄🙄", son solo algunos de los comentarios.

