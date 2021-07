“Espero que no sea un cáncer el que me silencie”: Martha Liliana Ruiz reveló que tiene cáncer

La reconocida actriz reveló en el programa ‘La Red Caracol’ todo el proceso que ha tenido que afrontar desde que los inicios de la enfermedad en su boca hasta el anuncio del cáncer.

Pese a que hace aproximadamente 5 años empezó a presentar lesiones en su lengua, momento en el cual le fue practicada una cirugía, solo hasta el mes de mayo fue diagnosticada con cáncer en la boca, pues ya tenía varias lesiones musculares en su lengua.

“Hace 5 años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua. Fui al médico, él me la retiró, me hizo unas cirugías, se mandó a patología y el resultado era una leucoplasia”, dijo.

Aunque creía que lo peor había pasado hace 5 años, lo cierto es que Martha Liliana empezó a notar lesiones debajo de su lengua, lesiones que le generaban, según ella, un dolor insoportable.

“En mayo el médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo. El tumor ocupa una cuarta parte de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente, incluyendo los bordes, un centímetro a cada lado de la lesión”, manifestó.

La actriz además confesó que en los próximos meses le implantarán en su lengua un injerto procedente de su mismo cuerpo, razón por la que pasará unos días en cuidados intensivos.

“No voy a poder comer, voy a estar alimentada a través de una sonda nasogástrica, voy a estar hospitalizada durante todo este proceso… Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla, espero que con tenacidad, fuerza y verraquera pueda superar este proceso, yo no quiero que este sea el final de mi carrera, yo soy una persona que se dedica a comunicar cosas y espero que no sea un cáncer el que me vaya a silenciar”, contó.