"Está enamorada sola", le dicen a Epa Colombia por beso en el que su novia parece no corresponder

Daneidy Barrera Rojas conocida popularmente como Epa Colombia, ha ganado bastante fama en el último tiempo gracias a su empresa de keratinas y por ser tan activa en sus redes sociales en las que comparte todo tipo de fotos y videos mostrando lo que es su día a día como una importante empresaria.

Desde hace algún tiempo la joven confirmó por medio de su cuenta de Instagram que estaba en una nueva relación con su mejor amiga Karol Samantha. Después de tantos rumores al respecto ella debió aclarar la situación y aceptar que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

Aunque varios internautas no apoyan su nuevo amor, ya que opinan que fue injusta con su exnovia Diana Celis, a Epa Colombia poco le importa el qué dirán y por ese motivo compartió hace poco un video bastante romántico con Karol mientras estaban disfrutando de un 'arrunchis'.

En la filmación se puede ver que Epa Colombia besó a su novia mientras sonreía a la cámara, aunque varios usuarios de las redes se fijaron en la actitud de Karol ante esa situación.

La filmación fue rescatada por la cuenta de Notifamosoos y allí internautas opinaron al respecto: "La vieja no tiene si no cara de interés", "La única enamorada es la EPA, esa niña no se le ve por ningún lado el amor, está ahí como aja en algo tengo corresponder 🤭🙈🙈🙈🙈", "Epa es la única enamorada jajajajajaja le dio un beso a la novia y ni se lo respondió jajaja q boleta", y muchos más.

Recordemos que hace poco, Epa Colombia por medio de su Instagram volvió a hablar de su exnoovia y dijo: "Yo antes me sentía mal y triste porque siempre me echaba la culpa, donde nunca había una culpa, siendo que cada quien está donde quiere estar y cada quien busca su felicidad y yo decidí buscar mi felicidad, decidí buscar mi tranquilidad", contó.

Y agregó: "Cuando el amor se acaba, se acaba y hay que cerrar ciclos y avanzar, yo me siento feliz con la nueva persona que estoy. Sí, yo fui y la busqué porque yo conocía su corazón".