Esta es la razón por la que el ‘Gato’ de Sábados Felices siempre usa gafas OSCURAS

Humberto Rodríguez, mejor conocido como el ‘Gato’, aceptó salir en uno de los capítulos de “Se dice de mí”.

En el programa habló de su vida familiar, personal, profesional y hasta de los más recónditos secretos.

En una de esas confesiones aclaró una duda que han tenido seguidores y televidentes de ‘Sábabos Felices’ y es la verdadera razón por la que siempre usa gafas oscuras.

“Desde hace muchos años me dijeron que sufro de fotofobia, es decir, hipersensibilidad a la luz. Trabajar en televisión es trabajar frente a luces, no voy a salir con gafas oscuras, aunque muchas veces lo he hecho”, reveló.

Antes de esto, el presentador y locutor dijo que incluso le han preguntado si es tuerto o algo así, pero para demostrar que todo anda bien se quitó las gafas y mostró sus ojos.

“Me escriben que si soy tuerto… Mira, mis ojos son normales, mi mirada es normal, soy otro, tará, es otra persona”, agregó mientras se quitaba los accesorios de sus ojos.

Mira la entrevista completa aquí:

