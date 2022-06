Exesposa trans de Mauro Urquijo ya consiguió un nuevo amor; es otro famoso

Hace algunos meses se dio a conocer públicamente la ruptura amorosa del actor Mauro Urquijo y su esposa trans María Gabriela Ísler, después de tener algunos problemas en la relación .

La modelo habló hace poco con el programa 'Lo sé todo' y allí abrió su corazón para contar cómo se siente en a actualidad.

"Ojala sea diferente… Después de mi separación quedé 2 meses en ‘shock’, pero pasaron 4 meses y Mauro no volvió. ¿Qué más voy a esperar? A rey muerto, rey puesto", aseguró Ísler.

Durante la charla aprovechó para enviarle algunas indirectas a su expareja, pues dijo que su nuevo amor tiene muchas más cualidades: "Es centrado, no es viejo… Me ha mostrado cariño, me apoya".

Así mismo dijo que ella no tiene ningún problema en decir de quién se trata: "Si él se siente bien, él va a salir públicamente".

Sobre Mauro Urquijo, la mujer aseguró que no tiene ningún tipo de relación con él ni tampoco sabe nada de su vida: "No sé nada de él, jamás me dio la cara y no sé por qué… Solo le deseo éxitos y bendiciones. Lo quiero mucho, tiene un pequeño espacio en mi corazón".

Recordemos que hace algún tiempo, Ísler dijo que desde que se puso de novia con Urquijo en el 2019, siempre pasaron por buenos y malos momentos, pero recalcó que el principal obstáculo fue la mamá del actor, quien nunca aceptó la relación.

