Falleció Carolina Vidal, exprometida de Pipe Calderón

Durante esta semana se dio a conocer que Carolina Vidal, la exprometida del reconocido cantante Pipe Calderón, falleció durante su viaje a Milán, Italia. La noticia tiene conmocionados a sus seguidores y tomó por sorpresa a sus familiares y allegados.

Al parecer, la causa de muerte de la modelo se habría debido a que ella consumió una alta dosis de medicamentos para dormir, según dio a conocer un medio reconocido tras la investigación que aún continúa abierta.

Lo que más llamó la atención de la muerte de Vidal, fue que ella, antes de conocerse su fallecimiento, publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, donde muchos de sus seguidores lo consideraron como una despedida.

“Adiós desde el honor, adiós desde el recuerdo y desde el amor. Siempre desde el amor”, fue lo que dijo en la publicación la modelo en sus redes sociales que ya fueron cerradas.

Ante lo sucedido, su madre tuvo que reconocer el cadáver por medio de una videollamada debido a la distancia, por lo que luego se debió iniciar el proceso de repatriación del cuerpo para ser recibida por Medicina Legal, según fuentes cercanas, la madre de Carolina ha estado al frente de toda la dolorosa situación.

Además, varios amigos de la familia publicaron fotos con mensajes de despedida y algunos medios de comunicación recordaron el video en el que Carolina Vidal mostró su anillo de compromiso y la historia de amor que había vivido con el reconocido cantante.

Frente a la inesperada y dura noticia, muchos internautas dejaron mensajes de apoyo, fortaleza y aliento a sus familiares, aparte resaltaron el hecho de que nadie sabe realmente por qué situación está pasando otra persona, así que le dan la despedida a la modelo.

“Me parece muy raro que Pipe Calderón no haya dicho nada todavía”, “Fortaleza para la familia de la joven, pues aunque no la conocía, me imagino que su madre debe estar sintiendo mucho dolor”, “Uno nunca sabe a ciencia cierta por lo que otra persona está pasando y para la muestra un botón”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento el artista Pipe Calderón no se ha pronunciado al respecto, por lo que muchos internautas y medios se mantienen a la expectativa de que diga algo al respecto o deje un mensaje sobre la dolorosa muerte de Carolina Vidal, ya que vivieron grandes experiencias como novios.

