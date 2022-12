"Gané el Tour de FRANCIA y sigo sin creérmelo": Egan Bernal

"¿Fiesta esta noche? Eso espero. Quiero disfrutar con mi familia, ellos lo merecen", señaló Egan Bernal, este domingo en los Campos Elíseos de París tras convertirse en el primer colombiano que gana el Tour de Francia.

"Es increíble, no sé qué decir. Gané el Tour, pero sigo sin creérmelo. Necesito un par de días para asimilar esto. Vi a mi familia y sólo quería abrazarlos. Es una felicidad que no puedo describir", dijo el ciclista de 22 años.

Nada más entrar en meta a Bernal le esperaban sus padres, su hermano, recién aterrizado de Colombia, y su novia Xiomara.

"Es solo felicidad. Es nuestro primer Tour de Francia: muchos colombianos lo han intentado, hemos tenido muy buenos ciclistas, tenemos una gran historia en este deporte, hemos ganado el Giro y La Vuelta pero nos faltaba el Tour. Colombia lo merecía", relató e también ganador del maillot blanco al mejor joven.

Justo antes de entrar en París, rodaron al frente del pelotón los cuatro colombianos que participaron en este Tour; Bernal, Rigoberto Urán (7º), Nairo Quintana (8º) y Sergio Henao, que finalizó en el 47º puesto, en una histórica fotografía.

"Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour. No sé qué viene ahora. Solo quiero llegar a casa y asimilarlo, porque todavía no me lo creo", dijo.

"Primero asimilar y luego ver el siguiente paso. ¿Fiesta esta noche? Eso espero. Quiero disfrutar con mi familia, ellos lo merecen", añadió.